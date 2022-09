La PlayStation 5 accueille sa nouvelle MAJ

Sony annonce le déploiement de la nouvelle mise à jour PlayStation 5, apportant comme attendu l'option 1440p natif pour les concernés qui du coup bénéficieront d'un anticrénelage plus élevé lorsqu'un titre propose la 4K.Sont également ajoutés de nouvelles options sociales (notification lorsqu'un ami d'une même Party lance un jeu que l'on possède et demande de partage d'écran), l'arrivée ENFIN de dossiers (15 listes de 100 jeux chacune, incluant également le Cloud Gaming) et plus accessoirement une option pour tester l'Audio 3D et le stéréo.