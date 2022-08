Le remake de Joe & Mac se précise

C'est avec un pseudo « trailer de gameplay » (y a quelques secondes de in-game quoi) que Microids nous apprend que, remake du premier jeu, sortira courant novembre sans plus de précisions sur tous les supports, apportant avec lui une totale refonte graphique, même chose coté sonore, un gameplay plus souple et de nouveaux modes en plus de l'Arcade : aventure, coop à 2, speedrun, boss-rush et même training.En outre, les versions PS5/PS4 et Switch auront droit à une édition spéciale, la T-Rex Edition, avec le jeu et quelques goodies old-school.