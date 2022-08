Second Extinction : la 1.0 sera pour octobre

Disponible en Early Access depuis un bon moment (fin 2020 sur PC, avril 2021 sur supports Xbox), le jeu de chasse au dino en coopérationlancera sa 1.0 le 20 octobre sur toutes les machines précitées, apportant les choses suivantes :- Une deuxième carte (la savane) avec ses missions et activités narratives- Deux nouveaux types de dinosaures et deux nouvelles mutations- Refonte du système de progression- Level Cap qui passe de 50 à 99- Refonte du système d'armes avec améliorations et bonus- Arrivée des bunkers pour stocker des objets- Possibilité de lancer de nouvelles missions sans quitter une session- Améliorations sur l'interface, le gameplay, etcRappelons que le titre est disponible dans le Game Pass, et rien ne dit que ce sera encore le cas au lancement de la 1.0.