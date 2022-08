Destiny 2 présente Eclipe, l'avant-dernière extension de la ''Saga de Lumière et Ténèbres''

On peut dire quea un certain vécu, lui qui fut lancé il y a déjà 5 ans, au départ entre les mains d'Activision, puis finalement indépendamment chez Bungie, avant d'être aujourd'hui la propriété de Sony, et la route est encore longue avec l'arrivée le 28 février 2023 de, la nouvelle grosse extension et même l'avant dernière avanten 2024 qui conclura la « Saga de Lumière et Ténèbres », ce qui n'empêchera pas le suivi de perdurer ensuite.Bref,, c'est donc la proposition d'un voyage vers Neptune avec sa gigantesque métropole Néomuna que l'on pourra traverser d'un bout à l'autre avec un grappin tout neuf.On vous laisse avec la vidéo de présentation, accompagné du deal marketing avec Epic Games :est disponible sur l'EGS depuis ce 23 août.- Date où l'on peut retrouver depuis des skinsdans(et inversement).- Les skinsarriveront aussi dansle mois prochain.