Dead Island 2 fait enfin son retour, avec du gameplay et une date de sortie

Huit longues années après son annonce pour un chantier chaotique passant d'un développeur à l'autre avant d'arriver définitivement entre les mains de motivés mecs de Dambuster,tient cette fois la bonne comme le montre ce retour sur le devant de la scène accompagné d'une date de sortie : le 3 février 2023 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.En apparence, le hasard a fait que la franchise s'est définitivement éloignée de: cette dernière a eu une suite plus sérieuse et sans gun, tandis quese veut encore plus foufou que le premier, avec encore plus de matos.