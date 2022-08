Life is Strange Collection se date sur Switch

Après un certain temps de retard sur les concurrents qui l'ont accueilli depuis le 1er février dernier, la Switch aura enfin droit à(oui, le nom change, mais c'est pareil), et ce le 27 septembre prochain.Qu'on vous prévienne de suite : la version physique n'aura quesur la cartouche, et il faudra donc se tourner obligatoirement vers le numérique pourvia un code de téléchargement.