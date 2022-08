Les anciens de Burnout annoncent Wreckreation

Fondé par des anciens de la franchise, Three Field Entertainment veut tenter sa chance dans le genreen annonçant, avec, de laisser libre court à l'imagination des joueurs au travers d'une zone de 400km2, incluant les pistes sans limite, des tremplins à gogo et même une gestion du climat comme de la circulation.On ignore en revanche si une campagne « fait maison » sera au rendez-vous pour ce titre qui aura le bon goût de proposer, en plus de 16 stations de radio, une piste Spotify, et il faudra attendre au moins une nouvelle présentation à la GamesCom pour savoir si on regrettera ou non la probable annulation de