Gran Turismo 7 s'offre 3 nouveaux bolides

Polyphony nous signale que la nouvelle MAJ de contenu pour(plus précisément la 1.19) est disponible depuis quelques heures, n'allant cette fois pas plus loin que l'ajout de trois nouveaux véhicules mais on prend toujours :- Nissan Skyline Super Silhouette Groupe 5 ‘84- Maserati A6GCS/53 Spyder ‘54- Porsche 918 Spyder ‘13Rien de plus à signaler, donc on en profite pour rappeler que c'est tout de même dans quasiment 1 an (le 11 août 2023) que sortira l'adaptation cinématographique de la franchise, écrite par Jason Hall () et réalisé par Neill Blomkamp ().