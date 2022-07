FIFA 23 : trailer, infos et date de sortie

Comme attendu, Electronic Arts a dévoilé la première bande-annonce de, ultime épisode à intégrer les 4 lettres magiques avant la transition vers « EA Sports FC ».Le lancement est d'ores et déjà prévu pour le 30 septembre sur l'intégralité des supports et voici les points à retenir :- Ajout de deux Ligues féminines : Barclays Women's Super League (Angleterre) et Division 1 Arkema (France)- Présence de la Coupe du Monde masculine (Qatar 2022) et féminine (Australie/NZ 2023) via MAJ gratuite.- Cross-play entre joueurs PC, PlayStation et Xbox pour les modes 1V1, Saisons, Amical et FUT.- La version Switch à part, via l'habituelle « Legacy Edition »…Concernant la version Switch, vous avez donc compris que ce sera strictement la même chose que l'édition 22, qui elle n'était pas loin de la 21, avec juste une MAJ des effectifs, l'ajout de stades et les deux précédents points cités.Pour les détails des principales éditions et les évolutions de gameplay dont « l'Hypermotion 2 », tout est indiqué sur le site officiel