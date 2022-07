Exoprimal : 4 nouvelles classes dévoilées

Capcom revient aujourd'hui suren dévoilant ce qui sera la cinématique d'ouverture, permettant de découvrir 4 nouveaux types d'exosquelettes, portant le total à 10, du moins au lancement car chacun sait que ce type de jeu est amené à avoir un certain suivi, si tant est que le succès soit au rendez-vous.Le lancement aura lieu courant 2023 sur PC, PlayStation et Xbox (en cross-gen) et est actuellement en cours de bêta fermée pour améliorer l'expérience autour de ce jeu multi où 2 équipes de 5 joueurs s'affronteront en remplissant divers objectifs, jusqu'à devoir collaborer provisoirement lorsqu'un énorme boss se ramène sur le terrain.