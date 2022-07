Trois des nouveaux personnages de Jojo's Bizarre Adventure : All Star Battle R (Trailer)

Alors que la deuxième Saison de l'arc Stone Ocean fait parler de lui, c'est en complètement le jeuavec ici une bande-annonce pour confirmer que dans son casting agrémenté pour atteindre les 50 personnages (9 de plus que sur PS3, DLC inclus), nous trouverons F.F. de Stone Ocean (justement) et Jotaro Kujo comme Yukako Yamagishi (de Diamond is Unbreakable).Sortie prévue le 2 septembre sur tous les supports, mais malheureusement sans total cross-play.