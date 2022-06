Oubliez Battlefront et Mirror's Edge : DICE se consacre à 100% à Battlefield 2042

Vous êtes passés complètement au travers deet souhaiteriez que DICE s'attarde sur autre chose en parallèle ? C'est mort. Comme vient de l'affirmer Rebecka Coutaz, promue directrice générale du studio en fin d'année dernière durant la phase de restructuration, la totalité de DICE est entièrement consacré au suivi de cet épisode qui vient d'accueillir sa première saison aux « bons retours » selon ses mots, et l'équipe souhaite poursuivre dans cette seule direction pour devenir d'ici 3 ans le leader européen du FPS.Donc, c'est mort (de toute façon, vu les ventes du 2…) et on peut également oublier un, Electronic Arts ayant de toute façon d'autres atouts pour exploiter la licence de Disney, donten 2023.