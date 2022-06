Environ deux semaines après en avoir annoncé la date de sortie, le studio Flying Wild Hog () lâche une présentation plus conséquente de sa nouvelle licence, titre qui mélangera ambiance far-west et vampires/démons pour un joyeux massacre à coups de guns et de gantelet électrique.Sortie prévue le 20 septembre 2022 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).