Flashback 2 commence à se dévoiler

Le coup den'aura pas été une surprise sauf pour ceux qui ont loupé l'annonce par Microids il y a des mois, et le Summer Game Fest a permis d'apprendre que le sujet avançait bien, et même tellement bien que l'on nous promet un lancement pour la fin d'année sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, puis quelque part en 2023 sur Switch.La suite d'un titre évidemment culte, sous la direction de la branche lyonnaise de Microids avec toujours Paul Cuisset aux commandes, et l'occasion de retrouver Thierry Perreau au game design et Raphaël Gesqua à l'OST. Apprenez d'ailleurs en passant qu'afin de ne pas larguer ceux qui ont joué à l'original ou son remaster HD,prend le statut de seule et unique suite :est effacé de la chronologie.