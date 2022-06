Jojo's All Star Battle R : une date pour la démo PS

Bandai Namco annonce queva entrer en phase d'essai, plus précisément du 16 au 22 juin, période où seuls les joueurs PlayStation 5 et PlayStation 4 auront le droit de tester les serveurs en ligne (et le mode entraînement) avec 4 personnages : Joestar, Dio, Jotaro Kujo et Jolyne Cujoh.Le titre complet arrivera lui le 1er septembre, également sur PC, Switch et supports Xbox, avec son statut de remake issu de l'ère PlayStation 3, avec une rehausse graphique, un rythme de jeu accéléré, des améliorations coté gameplay, un mode principal revu et enfin un casting agrémenté pour atteindre la cinquantaine de combattants, ce qui n'empêchera pas la présence d'un Fighter Pass fait de 4 personnages encore inconnus.