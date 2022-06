Sonic Frontiers : nouvelle présentation de gameplay, et un anime prologue en approche

SEGA a tenu hier son mini-live pour fournir les détails concernant tout ce qu'il y a à attendre du hérisson bleu en 2022, et en mettant de coté les choses très accessoires comme des t-shirts, on repartira avec trois points :- Un trailer dequi arrive le 23 juin (à 01:20)- Un teaser de l'anime(à 8:58)- Du gameplay pour(à 09:30)L'anime en question sortira « avant » le jeu, dont on n'a d'ailleurs toujours aucune date précise (c'est pour la fin d'année) et si 20 secondes de gameplay, vous trouvez ça peu, on vous envoie vers IGN avec une nouvelle présentation bien plus conséquente.