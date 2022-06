[Rumeur] Une potentielle démo jouable pour Fire Emblem Warriors : Three Hopes [Rumeur] Une potentielle démo jouable pour Fire Emblem Warriors : Three Hopes

Peu après l'annonce d'une période d'essai pour Mario Strikers : Battle League Football aux allures de stress-test (ce week-end), c'est Fire Emblem Warriors : Three Hopes qui pourrait bien bénéficier d'une démo jouable avant son lancement prévu le 24 juin.



La page dédiée du Store US de Nintendo a en effet récemment été mis en ligne (voir visuel ci-dessous) avec un lien vers une démo, menant pour l'heure à un message d'erreur, et il faudra patienter un peu pour savoir s'il s'agit d'une simple bourde ou si l'on aura la possibilité avant l'heure de tester le gameplay de ce nouveau Muso (et son frame-rate).