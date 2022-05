Crimson Desert prépare son grand retour

Revenu dans l'actualité il y a 2 ans après avoir subi une mutation le faisant passer du MMORPG à l'expérience solo (avec néanmoins quelques fonctionnalités online), l'ambitieux action-RPGs'apprête à revoir à nouveau la lumière.Lors d'une conférence téléphonique faite aux investisseurs, Pearl Abyss a en effet indiqué que l'équipe continuait de travailler dur pour fournir une expérience optimale sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et que nous aurons surtout bientôt une nouvelle présentation de 10 minutes pour montrer l'évolution du projet (la vidéo ci-dessous date de fin 2020).Enfin, et c'est tout aussi important, une fenêtre de sortie devrait pouvoir être évoquée peu après la diffusion de la dite présentation.