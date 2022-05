Au 31 décembre dernier, Outriders n'était toujours pas rentable pour Square Enix

Lancé depuis le 1er avril 2021,fut une petite surprise du coté des retours de la critique et des joueurs, mais n'a pas réussi à rencontrer le succès souhaité, même avec le chèque de Microsoft pour l'inclure Day One dans le Game Pass.Et si l'on ne peut avoir de chiffres précis, il est certain que Square Enix ne peut qu'être déçu malgré des tentatives d'éloges envers les actionnaires : le studio People Can Fly déclare n'avoir toujours pas reçu la moindre royalties au dernier bilan effectué, donc le 31 décembre 2021. Cela signifie donc qu'à la date indiquée, Square Enix n'avait toujours pas réussi à rentabiliser le combo développement, distribution et marketing.A voir si la grosse extension « Worldslayer » (le 30 juin) sauvera les meubles, et si le bouche-à-oreille continuera de faire son petit effet pour enfin placer le titre dans le vert.