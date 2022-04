Halo Infinite : de nouvelles rumeurs autour de l'arrivée d'un mode Battle Royale

Les rumeurs autour d'un mode Battle Royale pours'accélèrent avec coup sur coup des informations venues du Dataminer « Leak_Infinite » et des propos de Jez Corden (Windows Central), avec les détails ci-dessous :- Est apparu dans la base de données dele nom de code Tatanka (lutteur WWF/WWE, premier à avoir remporté un tournoi Battle Royale en 92).- Les données indiquent du BR en solo et en équipe (2, 3 et 4 joueurs).- Des bots en renfort.- Jez Corden mentionne que c'est bien Certain Affinity qui s'occupe de ce mode.- En préparation depuis plus de 2 ans.- Équivalent au mode Warzone de Call of.- Pourrait apparaître dans le cadre de la Saison 3 ou 4 (donc d'ici la fin d'année).- L'option Forge aurait un lien avec ce mode.Pendant ce temps, 343i s'est contenté de présenter les deux nouvelles cartes qui seront disponibles à l'ouverture de la Saison 2, donc le 3 mai prochain.