Bugsnax arrive sur Switch et dans le Game Pass

Accompagnant le lancement de la PlayStation 5 (aussi sorti sur PC et PlayStation 4), le fameuxva aussi arriver sur Switch et Xbox le 28 avril, et ce sera d'ailleurs inclus Day One dans le Game Pass. Si vous préférez l'acheter, ce sera une vingtaine d'euros avec 20 % de remise en période de lancement.Et en passant, c'est exactement le même jour que sortira l'extension gratuite « The Isle of Bigsnax », et ce sur tous les supports, ajoutant 3 heures de jeu.