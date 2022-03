DNF Duel trouve sa date de sortie

Parole sera donc tenue pour la fenêtre de lancement de: Nexon annonce que son jeu de baston tiré de l'univers dearrivera le 28 juin 2022, et ce sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.Quelques personnages restent à dévoiler (au moins 3) et en attendant, on nous indique que le titre fera part de sa présence lors du tournoi mondial « Arc World Tour 2022 », faute de pouvoir s'afficher durant l'EVO pour des raisons de timing trop serré.