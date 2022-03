Outward : une Definitive Edition pour la route

On pensait l'affaire bouclée après la sortie des deux extensions, mais la surprise aussi bien critique que commercialea un dernier mot à dire, et cela passera par une « Definitive Edition » attendue uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.L'équipe de Nine Dots indique que l'attente vient du fait qu'ils ont voulu traiter eux-mêmes le portage plutôt que de le confier à une team externe, et nous aurons donc droit à une petite upgrade graphique, diverses améliorations et forcément les deux extensions directement à l'intérieur.Le tout sortira courant mai, avec upgrade gratuite si vous avez achetez le jeu sur PS4/One, mais à condition d'avoir également les deux extensions.