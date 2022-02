Une sortie mondiale pour Soul Hackers 2

On revient sur l'annonce deavec la mise en ligne du trailer US qui permet d'apprendre que Atlus misera donc sur une sortie mondiale, le 26 août (PC, PS5, SX, PS4, One), soulevant la question de l'éventuelle traduction en dehors de l'anglais.Le communiqué lève également le voile sur le scénario avec donc une possible fin du monde selon l'entité Aion qui va se charger d'envoyer sur Terre deux IA pour protéger certaines personnes à même de sauvegarder l'espèce, avant d'apprendre que deux du lot ont déjà été éliminées. Pas grave, un petit coup de résurrection grâce à la « Soul Hack » et la team pourra rejoindre le clan des Devil Summoner avant de faire route vers l'objectif.Outre cela, un rapide tour du coté du système de combat laisse entendre qu'on restera dans les habitudes de la série et même plus globalement des licences phares d'Atlus (buffs/debuffs, faiblesses, fusions…), et même topo du coté des DLC avec déjà des tenues dans l'édition collector (uniquement au Japon pour le moment) sans oublier une collaboration avec(tenues et musiques) dans un pack à acheter.