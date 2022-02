La présentation complète de Ghostwire : Tokyo, qui assure son exclusivité pour un an

Comme attendu,a enfin eu droit à une présentation suffisamment longue et concrète pour bien savoir à quoi s'attendre de cette nouvelle licence de Tango Gameworks (et Bethesda/Microsoft donc) avant son lancement le 25 mars prochain sur PC et PlayStation 5.Une expérience qui usera du folklore japonais avec tout un tas de vilains yokai venus de « l'Outre-Monde », ce qui ne devrait pas trop poser de problème à Akito, bénéficiant de pouvoirs spéciaux depuis sa semi-possession par un ancien chasseur d'esprits, lui conférant des pouvoirs tirés des 4 éléments, en plus de ce que le monde moderne aime nous offrir : de gros guns et même un lance-roquettes en cas de problèmes.Notons qu'il est déjà confirmé que l'exclusivité dû au partenariat console avec Sony ne durera qu'un an, donc autant dire qu'on a toutes les chances de le voir débarquer sur Xbox et donc le Game Pass en mars 2023.