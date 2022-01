Taiko no Tatsujin : The Drum Master a son trailer de lancement (PC, Xbox et Game Pass)

Comme attendu même si ça surprend toujours vu le passif de la franchise,est désormais disponible sur PC, Xbox Series et Xbox One, donc une exclusivité Xbox jusqu'aux bouts des ongles puisque même sur PC, le titre est proposé uniquement via le Microsoft Store.En voici le trailer de lancement, en rappelant tout de même qu'en bonne nouvelle, c'est directement intégré au Game Pass, et en mauvaise, que aucun accessoire n'a été lancé en parallèle, situation malheureuse qu'avait déjà vécu l'épisode PS4 (Bandai Namco ayant privilégié la Switch).