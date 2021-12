PS Plus : le programme de décembre, dont l'étrange édition de GodFall

Sony dévoile officiellement sa liste des jeux PS Plus pour le mois de décembre (à télécharger dès mardi prochain), sans ne laissera aucune surprise puisque comme d'habitude depuis un certain temps, tout a été leaké depuis quelques jours sur Dealabs.Ah si ! On se demandait bien ce qui se cachait derrière la « Challenger Edition » deet sachez donc qu'il s'agit d'une sorte d'étrange démo nous refilant directement des personnages de Level 50 pour aborder les 3 modes endgame. Ni la campagne principale ni l'extension ne sont donc au programme.(PS5/PS4)(PS4)(PS4)Enfin, pour ce qui concerne le cas des jeux PlayStation VR, on a donc une réponse claire face au flou du communiqué initial : oui, il y aura 3 jeux par mois pendant un certain temps… mais ce sera toujours les mêmes, donc une nouvelle foiset