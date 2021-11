Sifu préfère avancer sa date de sortie pour esquiver les poids lourds de février 2022

Quand d'autres prennent du retard,lui prend une avance somme toute relative, cette curiosité étant de base attendue pour cette fin d'année pour basculer au 22 février 2022, pour finalement être assuré d'être présent sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.Bon on se doute surtout que les mecs ont souhaité esquiver soigneusement les lancements conjoints deet, et on vous laisse avec ce nouveau trailer.