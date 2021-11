Elex II, le nouveau Piranha Bytes, va tenter d'exister durant le premier trimestre 2022

THQ Nordic nous annonce sans aucune peur que, le prochain RPG de Piranha Bytes qui a bien besoin de redonner de la confiance après le très mauvais premier épisode, sortira donc en plein embouteillage du Q1 2022, et plus précisément le 1er mars sur PC ainsi que sur PlayStation et Xbox en cross-gen.On a droit à un trailer pour une édition collector, mais il serait également sympa de nous livrer du gameplay neuf puisque l'unique vidéo à disposition (ci-dessous) date quand même de juillet 2021. Et on souhaitait juste voir s'il y avait du progrès quoi...