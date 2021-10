Little Devil Inside : la nouvelle présentation

Déjà 6 ans de chantier pour, très attirant projet annoncé de base sur PC et Wii U, puis avec l'ajout de versions PlayStation 4 et Xbox One, avant d'être annulé sur les supports Nintendo et Microsoft pour n'être désormais attendu que sur PC, PS5 et PS4, avec un lancement signé pour 2022.Un « jeu de voyage » dans les grandes lignes pour découvrir les aventures de Billy qui usera de divers moyens de transport (et de services rendus) pour progresser toujours plus loin, avec quelques combats sur le chemin pour tenter d'apporter un peu de variété.En voici la nouvelle présentation diffusée durant le State of Play.