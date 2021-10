Un nouveau trailer US pour Triangle Strategy

s'offre un nouveau trailer qui a un léger sentiment de déjà-vu et pour cause puisqu'il s'agit tout simplement de celui diffusé par Square Enix lors de la période TGS, mais cette fois traduit, ou du moins en anglais (le jeu final sera proposé dans toutes les langues, évidemment).Une bande-annonce qui revient précisément sur les choix multiples dans le scénario et autant de possibles dénouements pour établir la destinée de cet univers où Trois Royaumes souhaitent établir leur domination sur les multiples ressources.La sortie est prévue pour le 4 mars 2022, exclusivement sur Switch, avec tout un tas d'améliorations par rapport à la démo proposée en début d'année (notamment sur le rythme de jeu).