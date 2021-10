Halo Infinite : nouvel aperçu de la version PC, et un mot sur le cas du Ray Tracing

Alors qu'on se demande toujours légitimement à quel moment Microsoft sera décidé à fournir une nouvelle présentation de la campagne solo (le jeu sort dans moins de 50 jours quand même), 343 Industries préfère pour l'heure offrir un nouvel aperçu de la version PC de sonqui, c'est du coup une première dans la série, sera aussi bien conçu pour ce support que pour les consoles Xbox.Les développeurs promettent ainsi une brouette d'options jusqu'à pouvoir (pour les écrans Ultra Larges) modifier l'emplacement du radar afin qu'il ne se retrouve pas dans un coin à l'autre bout de votre bureau. On aura également la possibilité de proposer son propre serveur LAN (qu'une console dans la même pièce pourra rejoindre) et une compatibilité clavier/souris qui ne devrait laisser personne de coté puisque les joueurs de ce type joueront de leur coté, ceux à la manette de l'autre, mais qu'on pourra toujours (après le lancement) avoir le choix de partie mixte.Mauvaise nouvelle néanmoins : malgré le report d'un an, 343i a confirmé que le Ray Tracing ne serait pas disponible le 8 décembre (tout comme le mode Forge et la coop).