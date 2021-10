Blue Reflection : Second Light a son nouveau trailer

Outre, Koei Tecmo a profité du dernier TGS pour reparler de, une suite qui arrivera le 21 octobre au Japon puis le 9 novembre chez nous, sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Notons pour ceux qui ont les comptes adaptés qu'une démo jouable est disponible sur les deux consoles au Japon.Ici, nous nous retrouverons donc plongés dans un univers parallèle, et plus précisément dans un lycée abandonné sur une île au milieu de rien, à part de l'eau à perte de vue. Pas de quoi démonter le moral de Ao Hoshizaki et ses camarades qui vont se charger de reconstruire un havre de vie via des matériaux lootés dans les différentes zones, évidemment peuplées d'ennemis.