Square Enix dévoile Dungeon Encounters

Square Enix a annoncé, un titre que l'on peut sans problème qualifier d'ultra minimaliste en terme technique avec son absence de décors dans des donjons représentés par une sorte de simple map où chaque case sera l'occasion d'un événement (objets, marchand, compétence…), voire bien évidemment d'affrontements tout aussi simplistes visuellement, mettant surtout en avant les artworks.C'est très particulier et il faudra donc avoir pleine confiance envers le réalisateur Hiroyuki Itô, et pas besoin d'attendre des plombes puisque ça sortira dans une dizaine de jours (le 14 octobre), uniquement en dématérialisé sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, pour tout de même 30€ mais avec environ 6€ de réduction si vous craquez avant la toute fin du mois.