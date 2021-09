Un troisième personnage payant (DLC) pour Super Monkey Ball : Banana Mania

Bon à ce rythme, on va finalement se taper davantage de guests payantes que ceux inclus dans le jeu (Sonic, Tails, Beat et Kazuma) puisque après Morgana et Hello Kitty, c'est maintenant en partenariat avec Koei Tecmo que SEGA nous annonce l'arrivée de Suezo () dans son futurSuezo comme Morgana seront d'ailleurs dans la boutique (4,99€ l'unité) dès le lancement du jeu le 5 octobre sur tous les supports, pendant que Hello Kitty se fera attendre jusqu'au 2 novembre. Et on est sûr que vous êtes beaucoup à l'attendre, avouez.