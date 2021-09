Un trailer spécial PC pour Far Cry 6

Encore ducomme si on n'avait pas assez bouffé de vidéos mais Ubisoft se devait de faire un point sur la version PC avec toutes ses options de gros bourgeois dont une compatibilité 32:9, et derrière le besoin d'être sévèrement burné coté matos quand on nous réclame au moins une RTX 3080 (si vous en trouvez) en échange de l'Ultra + 4K… mais en 30FPS.Quel que soit votre support, du moins parmi les concernés, ça arrivera le 6 octobre prochain.