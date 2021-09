Marvel's Midnight Suns : première présentation de gameplay, avec une fournée d'informations

Comme promis, l'annonce « CG » den'aura pas tardé à être complété par un premier aperçu plus concret pour commencer à voir à quoi ressemblera cette nouvelle production signée Firaxis, donc les créateurs de, donc toujours du tactical pour maintenir les habitudes de l'équipe.Et on a même des infos :- Le titre s'inspirera des comics « Midnight Sons » (années 90).- Dans le jeu, Lilith (mère de tous les démons) a été ressuscité par Hydra, et le Gardien décidera pour y faire face de rameuter différents héros dont les Avengers, ces derniers allant jusqu'à faire revivre The Hunter (fils de Lilith).- A la sortie, le titre proposera 12 héros jouables répartis entre quelques stars et d'autres lus méconnus comme les Runaways.- Notez bien « à la sortie » car ça sent déjà les futurs DLC ou extensions hein…- Les affrontements demanderont de composer une team de 3 héros en plus de The Hunter, personnage central de l'aventure (entièrement personnalisable).- Les capacités sont représentées par des cartes dont le nombre augmentera au fil de la partie, et que l'on pourra améliorer.- Bien entendu, nous aurons donc une sélection aléatoire à chaque début de partie.- Les niveaux s'inspireront globalement de lieux emblématiques comme la tour Avengers, le Sanctum de Strange, les installations Hydra…- A l'instar depour ne citer que lui, les combats ne seront pas le seul centre d'intérêt de l'aventure puisque, entre chaque affrontement, l'équipe se retrouvera dans l'Abbaye, sorte de gigantesque Hub.- On pourra l'explorer, découvrir des artefacts ouvrant de nouvelles zones, débloquer de nouveaux costumes, aller à la forge, améliorer notre team et faire des quêtes secondaires.- Le hub permettra d'ailleurs de rencontrer des personnages non jouables (« au lancement ») comme Captain Marvel et Blade.- Le hub sera aussi l'occasion de nouer des relations entre les héros, ce qui permettra de débloquer des avantages en combat.- Bon par contre, les « romances » habituelles de la série de Nintendo ne semblent pas au programme cette fois.C'est tout pour le moment, mais c'est déjà pas mal, et on retourne patienter pour une nouvelle présentation afin de préparer le lancement pas si éloigné : mars 2022, sur tous les supports.