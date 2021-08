Tales of Arise propose son Main Theme, pendant que Tales of Luminaria s'annonce sur mobile

Dernière ligne droite pourqui a pu s'afficher dans cette semaine GamesCom avec un petit trailer servant à dévoiler le Main Theme de cet épisode qui arrivera donc dans moins de deux semaines, et plus précisément le 10 septembre sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.Parallèlement, Bandai Namco a levé le voile sur, nouveau spin-off regroupant différents personnages de la saga avec d'ailleurs une unification sur le chara-design, et la promesse de ce qu'il faut d'exploration, donjons, dialogues et surtout combat (impliquant jusqu'à 3 alliés). La présentation complète aura lieu le mois prochain, avec logiquement un semblant de date qui concernera la totalité des territoires.