Une bande-annonce et une date de sortie pour Astérix & Obélix : Baffez les tous !

Microids sera dans les temps pour pondre sa nouvelle adaptation de l'univers d', cette fois dans un retour à la cause 2D, avec un lancement programmé pour le 25 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Développé par Mr. Nutz Studio, le titre tentera de revenir au principe BTA avec une VF intégrale, un mode coopération à deux (uniquement en local) et tout un tas de décors tirés des différents albums, dont un pleinement inédit. En voici un nouveau trailer.