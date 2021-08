Twelve Minutes : le trailer de lancement

Objet de curiosité depuis son annonce,(ou) fait partie des sorties de la semaine, avec un lancement prévu plus précisément ce jeudi 19 août sur PC via Steam ainsi que sur supports Xbox, avec intégration directe dans le Game Pass.En voici le trailer final pour rappeler les intentions de cette expérience narrative sous forme de boucle temporelle qui (on précise au cas où) aura bien les textes FR mais uniquement la VO pour le doublage, avec un beau casting composé de James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe.