Battlefield 2042 : DICE nous offre un court-métrage de 9 minutes, à défaut d'une vraie campagne solo

Comme chacun le sait s'il a bien suivi l'actualité autour de, ce nouvel épisode n'aura aucune forme de campagne solo, ce qui n'est pas le drame du siècle quand on connaît la qualité de ces modes depuis quelques années, ce qui n'empêchera pas un minimum de narration selon les mots mêmes d'Electronic Arts qui promet que chaque spécialiste aura une histoire à raconter, sachant que le nombre de personnages est amené à évoluer au fil des mois comme tout bon jeu à suivi qui se respecte.Également, parce qu'il y a des sous à dépenser sur le sujet, on nous propose aujourd'hui un court-métrage de tout de même 9 minutes pour parler de Kimble Graves, connu des joueurs deet qui vient justement raconter son histoire et ses objectifs dans cette nouvelle guerre qui se prépare pour le mois d'octobre, sur PC, PlayStation et Xbox (en cross-gen bien évidemment).