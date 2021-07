Space Punks : les créateurs de Shadow Warrior 3 vont s'essayer au Diablo-like

Flying Wild Hog ne chôme aucunement et alors que le studio doit sortir cette annéemais aussi, les polonais nous annoncent un autre projet pour 2022 aux cotés de: un certain, en collaboration avec Jagex.Le premier trailer est suffisamment parlant mais pour faire simple, on parle tout simplement d'un Diablo-like avec de gros guns dans un rendu esthétique qui n'est pas sans rappeler du, mais donc en vue du dessus, avec bien entendu de la coopération en ligne (rien de précisé pour le local).Bref, un potentiel défouloir qui ne tardera pas à être pris en main par les intéressés puisque l'accès anticipé débutera le 14 juillet (sur PC évidemment) suivi d'une bêta ouverte cet hiver avant une sortie définitive courant 2022 donc, mais en priorité sur PC. Des versions PlayStation 5 et Xbox Series arriveront ensuite, toujours l'année prochaine.