Dying Light 2 : un deuxième carnet de développeur et une nouvelle vidéo de gameplay

Sujet à un développement des plus bordéliques mais toujours moins que celui de, lede Techland amorce enfin sa phase finale et revient à nous avec un carnet de développeur ainsi qu'une longue vidéo montrant notamment une séquence classique du genre mais toujours sujette à quelques frayeurs : tenter de progresser dans un immeuble à se sont réfugiés de nombreux zombies (toujours moins actifs de jour).Sauf mauvaise surprise, et nous ne sommes à l'abri de rien en ce moment, le lancement aura lieu le 7 décembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One.