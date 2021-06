Somerville : le projet du co-fondateur de Playdead vise désormais 2022

Pour beaucoup, led'hier avait des allures d'annonce mais ce serait oublié que l'existence du projet a été révélé il y a déjà 4 ans, à la base uniquement sur PC même si l'on sait maintenant que ça sortira également sur Xbox Series et Xbox One, pour 2022 dans tous les cas et directement dans le Game Pass.Et si l'on garde un œil attentif sur le chantier, c'est parce qu'il s'agit du premier projet de Jumpship, un studio conçu par le co-fondateur du studio Playdead, d'où une certaine ressemblance dans le style.