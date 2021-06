Faute de nouvel épisode en vue, Assassin's Creed Valhalla va s'offrir une Saison 2 de contenu

Annoncé de longue date comme l'un des principaux arguments du Season Pass, quand bien même elle pourra être achetée à part, l'extension « Bloodline » dea eu droit à son trailer pour bien appuyer le retour de Aiden Pearce et Wrench, tirés respectivement du premier et deuxième épisode de la franchise.La sortie est désormais signée pour le 6 juillet et on nous indique en passant que le scénario prendra place avant les faits du scénario principal.Et en parlant de suivi,qui était déjà bien gavé en contenu va en reprendre pour une année, profitant du fait qu'il n'y a encore aucun nouvel épisode à l'horizon même si on voit déjà le coup arriver pour l'année prochaine ou la suivante, surtout quand celui cité fut le meilleur démarrage de l'histoire de la série.Pour l'heure, on se contentera d'apprendre que la « Saison 2 » nous fera rencontrer un certain Odin en personne mais l'apéro se fera d'abord en automne avec le retour du mode « Discovery Tour », toujours gratuit pour ceux qui possèdent le jeu de base, et 19,99€ en achat individuel.Ubisoft aura donc le temps de revenir sur le sujet et préfère pour l'heure avec l'arrivée cet été de la deuxième et dernière extension de la « Saison 1 », nous emmenant comme prévu sur les terres de Francie pour mettre en scène « Le Siège de Paris », avec au programme de nouvelles zones, du matos inédits, de nouveaux types d'ennemis et le retour des missions d'infiltration libre.