Jurassic World Evolution 2 pour la fin d'année

Après le succès du premier épisode, en dépit d'un contenu très limité à sa sortie, Frontier Developments revient vers l'une des plus importantes licences à dinosaures en annonçant, attendu pour ces fêtes de fin d'année sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et, comme d'hab, toujours sur PlayStation 4 et Xbox One.On nous promet en vrac :- Une toute nouvelle campagne avec de la narration- Plein d'acteurs des différents films- De nouvelles fonctionnalités- Un nombre revu à la hausse de dinosaures (+ de 75 espèces)- L'intégration en passant des reptiles volants et marins- Plein de nouveaux environnements- 4 modes de jeu, dont l'un qui permettra de revivre les scènes des différents films (ou d'en changer le cours) et bien entendu le mode libre