Demon Slayer : Tanjiro ''Hinokami Kagura'' au rapport

Comme une bonne partie des versus fighting de l'univers du manga,n'échappera pas à ce que l'on appelle les « doublons », donc plusieurs formes par personnage ou en tout cas au moins une : le 11e représentant du casting est donc la forme « Hinokami Kagura » de Tanjiro Kamado, présenté comme de coutume avec quelques visuels et une vidéo.Et toujours pas de date hormis un vague 2021 (et encore, au Japon), sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).Le roster pour le moment :- Shinobu Kocho- Sabito- Makomo- Sakonji Urokodaki- Giyu Tomioka- Zenitsu Agatsuma- Inosuke Hashibira- Tanjiro Kamado- Tanjiro Kamado (forme Hinokami Kagura)- Nezuko Kamado- Kyojuro Rengoku