Netflix balance une date de sortie pour Resident Evil : Infinite Darkness (série CG)

En attendant des nouvelles de la prochaine adaptation ciné (un reboot donc), c'est du coté de Netflix que nous allons avoir des nouvelles d'une des franchises phares de Capcom avec la série d'animationqui a aujourd'hui droit à sa date de sortie : le 8 juillet.Coté contexte, on rappellera que cette nouvelle adaptation se déroulera deux ans après(en 2006 donc), avec de nouveau un destin entrecroisé pour Léon et Claire : le premier doit mener une enquête sur une attaque informatique à la Maison Blanche, endroit même où se trouve la seconde pour tenter d'alerter le gouvernement US sur une nouvelle épidémie.