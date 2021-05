Watch Dogs Legion a enfin du contenu neuf

Après avoir mis plus de temps que prévu pour les correctifs, l'optimisation et la mise en place du monde online, l'équipe deaura donc attendu 6 bons mois pour enfin proposer la première MAJ de contenu, lancée aujourd'hui, représentée dans la bande-annonce ci-dessous et se résumant comme suit :- Nouveau personnage pour le solo et le online (Season Pass)- Nouvelle mission solo (Season Pass)- Trois nouvelles missions coop (gratuit)- Cinq nouvelles missions solo (gratuit)- Deux gadgets inédits pour la coop (gratuit)- Nouvelles options de personnalisation (gratuit)- Cinq nouvelles compétences (gratuit)- Deux nouveaux types : secouriste et DJ (gratuit)Ubisoft signale en outre que fin mai verra l'arrivée d'une nouvelle opération et de 2 modes PVP, suivi fin juin de l'extension du Season Pass qui mettra en scène les héros deet, ensuite jouables en solo comme en multi.