Among Us confirmé sur PS5 et PS4

Sia su faire le show, on ne peut pas dire que Sony se soit vraiment foulé pour mettre en avant les indépendants durant le dernier State of Play : seulement deux représentants, dont le déjà connuqui arrivera le 14 mai sur PlayStation 5 et PlayStation 4, tout comme sur Xbox Series, Xbox One et même Nintendo Switch.Une annonce tout de même, pour un titre qui aujourd'hui parle même à ceux qui n'y ont jamais touché : après le PC, le mobile et la Switch,arrivera également sur PS5/PS4 dans le courant de l'année, donc à l'instar des versions SX/One préalablement annoncées.A noter un skin exclusif pour les éditions PlayStation, justement aux couleurs de. Coïncidence.